東芝ライフスタイルの子会社である東芝エルイートレーディングは、CD／FM ワイヤレススピーカーシステムの新製品AX-XSS100（以下、XSS100）をこのほど発売した。同商品は高音質にこだわり、独自のDSP技術で圧縮されたデジタル音源をハイレゾ相当の高音質に変換して再生する。●解像度が高く自然な音質で再生するAUREXサウンドプロセッサー東芝エルイートレーディングは2023年、旧東芝のオーディオブランドであったAUREX（オー