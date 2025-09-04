鹿児島市の下鶴市長が敬老の日を前に県内最高齢の111歳の女性を訪ね長寿を祝いました。「せかいのうちに おまえほどあゆみの のろい ものはない どうして そんなに のろいのか」童謡「うさぎとかめ」を元気に歌うのは、大正3年生まれで県内最高齢の坂下サトさん(111)です。111歳の「皇寿」を祝おうと、下鶴市長が坂下さんが過ごす鹿児島市のデイサービスを訪ね、祝い状や祝い金を贈りました。（下鶴市長）「ここに来