北海道・釧路湿原周辺でのメガソーラーの設置工事について、市議会で市の許可制などを盛り込んだ条例案が提出されました。市民からは国立公園の拡張を求める請願が提出されるなど、自然保護を求める動きが広がっています。（釧路市・中村基明副市長）「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例につきましては、本市における太陽光発電施設の適切な設置及び管理のための必要な手続き等について定めるものでありま