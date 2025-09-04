中国メディアの参考消息は8月29日、「中国では長江の船までもが電動化されている」とするフランスの経済紙レゼコーの記事を紹介した。記事はまず、「中国はバッテリーに関する専門知識を活用し、船舶を含むあらゆる輸送手段の電動化を進めている」とし、「長江のほとりにあり、三峡ダムからほど近い人口400万人の都市、宜昌の港では、焼けつくような暑さの中、乗船を待つ人々が群がっている。ブリッジでは、地元の少数民族の衣装を