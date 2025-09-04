熊本市消防局が救急車を出動させた件数が去年、過去最多を更新し、一年間で約4万6000件に上ったことが分かりました。 【写真を見る】「虫に刺された」で119番･･･救急車の出動、入院必要なしが3割議員から「有料にすべきでは？」迷ったら『＃7119』の活用も このうち3割が軽症者で、救急車の適正利用が課題になっています。 議員から「軽症者は有料にすべきでは」 熊本市議会で、熊本市消防局の平井司朗局長は「令和6年（20