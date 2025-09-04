ポルトガルの首都・リスボンでケーブルカーが脱線して大破した事故で、当局は死者が16人に増えたと発表しました。AP通信が伝えたもので、死亡した人の国籍などは現時点で公表していません。一方、けが人は21人。ポルトガル人のほか、ドイツ人、スペイン人、フランス人、イタリア人、スイス人、カナダ人、モロッコ人、韓国人、カーボベルデ人が含まれているとしています。ケーブルカーの車両には当時40人以上が乗り、満員の状態でし