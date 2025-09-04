気象台は、午後7時2分に、洪水警報を中土佐町、四万十町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を中土佐町、四万十町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・中土佐町、四万十町に発表 4日19:02時点西部では5日明け方まで、中部では5日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。西部では、5日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知市□大雨警報・土砂災害・浸水5日朝に