九州の南に発生していた熱帯低気圧が、台風15号に変わりました。 台風15号は午後5時の時点で宮崎市の南東約30キロにあり、時速25キロで北へ進んでいます。4日夜遅くにかけて、県内に最も接近するとみられます。この先の雨や風の動きはどうなるでしょうか。台風の進路に沿って雨雲も北上していく見込みです。日付が変わる頃には雨風のピークは越えますが、県内が台風の強風域を抜けるのは5日の明け方になるので、しばらく