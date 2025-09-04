チャンネル登録者数115万人を超える、元祖炎上系ユーチューバー・シバター（39）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。現在のリアルな貯金額を公開した。シバターは「二億から三億になかなかならない」とし、銀行の預金残高をアップ。そこには「2億795万5547円」という数字が刻まれていた。シバターは08年頃から配信活動を続けているが、ユーザーからは「夢あるなあ」「えぐすぎww」「もう一生働かなくていいじゃん