八代市の小野泰輔新市長が今日9月4日に就任しました。 【写真を見る】八代新市長の就任初日 大雨被害への対応は待ったなしで、初日から現地を視察し、必要な対策を探りました。 午前9時、支援者が出迎える中、小野市長が市役所に入りました。 元熊本県副知事の小野市長は、8月31日の選挙で3期務めていた中村博生氏に1万4000票以上の差をつけ、初当選を果たしました。 ＜八代市長選挙の開票結果＞小野泰輔氏3万6635票中村博