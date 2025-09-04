川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害され、男が逮捕・起訴された事件。警察が当時の対応を検証し、「必要な措置を講じてきた」としてきたこれまでの見解を翻して謝罪しました。和田薫 神奈川県警本部長「不適切な対応について、深くお詫び申し上げます」陳謝した神奈川県警の和田薫本部長。明かされたのは、“杜撰な”警察の対応でした。川崎市の岡崎彩咲陽さん（20）。去年12月、元交際相手の白井秀征被告（28）か