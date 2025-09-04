北海道・知床半島沖の観光船沈没事故で乗客家族らが運航会社などに損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が開かれた札幌地裁＝4日午後北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、乗客家族らが運航会社（斜里町）や社長桂田精一被告（62）＝業務上過失致死罪で起訴＝に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が4日、札幌地裁で開かれた。会社側が書面で、桂田被告は男性