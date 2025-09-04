タレント、モデルの藤田ニコル（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて「あのちゃん」こと歌手anoのライブへ行ったことを報告した。藤田は日本武道館の写真を添え「初めてあのちゃんのLIVE見にいってきた心打たれたよ…。語彙力なくて伝えられないけど本当に最高でした」と感想をつづった。anoは3日に、日本武道館公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催した。