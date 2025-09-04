国民文化祭の熱気をことしも…5日に開幕する｢いしかわ舞台芸術祭｣。ポスト国民文化祭としてミュージカルや演劇など21事業50公演が、石川県内の各地で行われます。この日は開幕に先立ち記者会見が開かれ、各公演のプログラムの日程や概要が紹介されました。いしかわ舞台芸術祭2025アンバサダー・梅津 瑞樹 さん：「金沢という土地と一緒に一体となって、何かを盛り上げようとする情熱があることが魅力」また、ことしは