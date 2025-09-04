【モデルプレス＝2025/09/04】女優の山本舞香が4日、自身のInstagramを更新。Calvin Klein原宿フラッグシップストアでのコーディネートを公開した。【写真】山本舞香、大胆へそ出しコーデに熱視線◆山本舞香、Calvin Kleinコーディネートを披露山本は「so many cute pieces, from clothes to underwear」とコメントし、Calvin Klein原宿フラッグシップストアでアンダーウェアに白いシャツ羽織ったスタイリッシュさが際立つ姿を披露