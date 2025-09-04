中国の大手IT企業であるテンセントが、単一の画像から世界の整合性が取れた3Dシーンを生成するAIフレームワーク「HunyuanWorld-Voyager」をGitHubで公開しました。HunyuanWorld-Voyagerはコンテキストを保ったシーン拡張を実現し、生成した3Dシーンの中で視点を移動する動画を生成することが可能です。GitHub - Tencent-Hunyuan/HunyuanWorld-Voyager: Voyager is an interactive RGBD video generation model conditioned on came