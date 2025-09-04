“キング・オブ・ポップ”として知られるマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael』。マイケルの甥ジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルも遺産管理財団も関わるとあり、ファンの期待を集めているが、娘のパリスは同作と距離を置いているようだ。【写真】マイケル・ジャクソンの愛娘パリスが婚約破棄ラブラブだった頃のショットパリスが現地時間9月2日、インスタグラム・ストーリーズにて、『Michael』に対する自分