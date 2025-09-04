レディー・ガガの新曲「The Dead Dance」がついにリリースされ、Netflixドラマ『ウェンズデー』でタッグを組んだティム・バートン監督によるMVをが公開された。撮影は、心霊名所として名高いメキシコの人形島で行われたようだ。【動画】メキシコの心霊スポット“人形島”で撮影した「The Dead Dance」MV「The Dead Dance」は、バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』の挿入歌。、ガガがゲスト出演