高知ユナイテッドSCが9月14日に行う次のホーム戦を盛り上げようと、3日県庁でチケットを販売して試合をPRしました。3日、ディフェンダーの鈴木俊也選手と朴 勢己選手の2人と山本志穂美社長が県庁を訪れ、試合への来場を呼びかけました。9月14日に春野陸上競技場で行われる栃木SCとのホーム試合は高知県プレゼンツ スポる！高知スペシャルマッチ」と銘打った高知県の冠試合で、来場した人に様々な特典が用意され