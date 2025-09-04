4日（木）未明に発生した台風15号は、九州から四国に上陸する可能性があります。広範囲に線状降水帯の発生するおそれもあり、厳重な警戒が呼びかけられています。今後の進路などを気象予報士の木原さんに聞きました。■台風15号接近前から大雨に台風15号は4日（木）午後5時現在、宮崎県の南の海上を北上しているとみられます。しかし、台風からは遠く離れた関東地方でも局地的に雨が強まり、道路が冠水して川のようになるなど、