ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」が4日、開幕した。コーナー戦のうまさで魅せた。今泉友吾（35＝東京）は初日4Rはカド受けの3コース戦。スリット後はカド4コースの板橋侑我に絞られる最悪の展開だった。だが、冷静に引いて差すと、そこから追い上げを開始。内々の経済コースを回り続けて、2周2マークで山本寛久を捉えて3着に入った。「押し感やレース足はいい。前回のお盆に比べるとエ