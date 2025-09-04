アルメニアのパシニャン首相（左）と握手する石破首相＝4日午前、首相官邸石破茂首相は4日、アルメニアのパシニャン首相と官邸で会談し、両国関係を強化する方針を確認した。「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持、強化に向け共に取り組む重要なパートナーだ」と強調。アルメニアとアゼルバイジャンが、米国の仲介で和平に向けた指針となる共同宣言に署名したことを歓迎し「恒久的な平和と繁栄を期待する」と述べた。