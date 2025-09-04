気象庁が宮崎県に線状降水帯発生情報を発表しました。宮崎県北部平野部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。安全を確保してください。