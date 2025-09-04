陸上の世界選手権（１３日開幕、国立競技場）に臨む日本代表が４日、同競技場で公開練習を行った。スパシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二、ＴＢＳ世界陸上アンバサダーの今田美桜らもサプライズ登場し、選手を激励。選手からも歓声が上がった。現在ＮＨＫ「あんぱん」に出演中の今田の最新姿に、ＳＮＳなどでは「美桜ちゃん前髪ある！？のぶじゃない現代の美桜ちゃんキターーー！」、「美桜ちゃん髪結んでない姿最近見