かつて女性問題をめぐり釈明会見し、その後、失職した大阪・岸和田市の永野耕平前市長が逮捕されました。一体何があったのでしょうか。逮捕される前の3日、永野容疑者本人がSNSに投稿したとみられる動画では、大阪・関西万博を訪れたことを報告していました。2018年から岸和田市長を務めた永野容疑者。しかし、女性問題をめぐり、市議会で不信任決議が可決され市議会を解散。妻と一緒に会見に臨みました。岸和田市前市長・永野耕平