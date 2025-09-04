地方の人手不足の解消につなげようと、石川県志賀町の製造メーカーで、外国人エンジニアの職業体験が行われました。 小さいものでは、鉛筆の芯ほどの細さしかない金属のパーツ。石川県志賀町にある日機工業がつくる、医療機器などに使われる精密部品です。4日はその製造現場で、フィリピンのエンジニアたちが職業体験を行いました。 機械や電気の専門知識に加え、日本語も4か月以上、学んできたという参加