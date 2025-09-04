バルセロナに所属するスペイン代表MFフェルミン・ロペス（22）は改めて所属先への愛を告白した。英『METRO』が報じている。バルセロナの下部組織出身で2023年7月にトップチームに昇格したフェルミン。デビューシーズンからリーグ戦31試合に出場し8ゴールと結果を残すと、昨シーズンは公式戦46試合に出場し、8ゴール10アシストをマーク。絶対的スタメンという立ち位置ではないが、クラブの未来を担う逸材の1人として期待が寄せられ