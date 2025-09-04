25-26シーズンの夏の移籍市場最終日でベルギーのアントワープに所属するセネ・ラメンズを獲得したマンチェスター・ユナイテッド。ラメンズは23歳と若いGKで、身長は193cmとサイズがある。ユナイテッドは彼を今季の正守護神にしたいと考えており、代表ウィーク後のマンチェスター・シティとのダービーでのデビューが予想されている。『Team Talk』によると、ユナイテッドはラメンズの加入でGK陣が4人となり、今夏1人のGKの放出を計