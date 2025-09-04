星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は12月1日より、「はじめてのひとり温泉宿」プラン(42,000円〜施設により異なる)を発売する。ひとり温泉宿での滞在イメージ(界 奥飛騨)これまでも界は、世間一般に「ホテルに比べ、温泉旅館はひとり旅を受け入れていない」という印象がある中、2019年より「ひとり旅」プランを導入。2020年には「ひとり蟹会席」を提供。そして、2024年に開業した界 奥飛騨では、界で初となる「おひと