能登の人口減少が加速しています。8月1日時点の石川県内の人口が発表され、被災地・珠洲市が初めて1万人を下回りました。 石川県が発表した8月1日時点の県内の人口は、109万871人で前月と比べて約400人減少しました。市町別では、減少数が最も多いのが輪島市で117人減、次いで七尾市で84人、珠洲市で83人減少しています。この結果、珠洲市の人口は、1954年の市政施行以来、初めて1万人を下回り、9952人となりました。 加速す