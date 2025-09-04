サムスン電子ジャパンは、Androidタブレットの新機種「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」と「Galaxy Tab S11」を発表した。発売日は9月19日で、予約は9月4日から順次受け付ける。 「Galaxy Tab S11 Ultra」の価格は、12GB＋256GBモデルが19万3600円、12GB＋512GBモデルが21万2960円、16GB＋1TBモデルが26万1470円。 「Galaxy Tab S11」は、12GB＋128GBモデルが12万9030円、12GB＋256GBモデルが13万8820円、12GB＋512G