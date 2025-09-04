鹿児島市は道路の混雑度が、全国ワースト1位と渋滞の解消が大きな課題となっています。国土交通省の職員などが、この渋滞を緩和するための会議を開きました。国土交通省によりますと、県内の主要な渋滞箇所123か所のうち、約9割が鹿児島市で市街地の道路の混雑度は、全国ワースト1位です。この渋滞を解消するために国土交通省は対策を行っています。例えば、照国神社前交差点では右折レーン、左折レӦ