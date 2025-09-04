2日、宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認されました。鹿屋市では4日から養豚農家へ消毒用の消石灰の配布を始めました。鹿屋市では市内全ての養豚農家87戸を対象に消毒用の消石灰の配布を始めました。2日、宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認されました。宮崎県では4月以降、豚熱に感染した野生のイノシシが相次いで確認されていて、今回が13例目と14例