２０２５年のインターハイは５７年ぶりに広島で総合開会式が開かれました。大会を終え、実行委員会の最後の総会が４日、開かれました。インターハイは７月から８月にかけて行われ、広島では５７年ぶりに総合開会式が開かれました。３０の競技で高校生たちが熱い戦いを繰り広げ、陸上女子１００メートルでは広島皆実高校の松本真奈さんが優勝を果たしました。４日は大会の準備や運営を担った実行委員会の総会