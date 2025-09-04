来年3月1日の任期満了に伴う知事選挙に、元副知事で復興庁統括官の平田 研氏が出馬する意向を固めたことが、関係者への取材でわかりました。 辞職手続きが承認された後、正式に表明するとみられます。 知事選挙に出馬する意向を固めたのは、元副知事で復興庁統括官の平田 研氏 57歳です。 平田氏は長崎市出身で、長崎南高校を経て東京大学法学部を卒業し、1991年に当時の建設省に入省。 2018年に中村 法道前知事が副