バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RGM-79G ジム・コマンド ver. A.N.I.M.E. 〜コロニー戦仕様〜」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月5日 16時より予約受付開始、2026年2月発送予定。ver. A.N.I.M.E.シリーズにコロニー戦仕様の「ジム・コマンド」が登場。『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』に登場し