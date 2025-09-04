ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」が4日、開幕した。上昇気流に乗っている。今期（5月1日以降）序盤の寺田祥（46＝山口）は絶不調だった。7月22〜27日の徳山オーシャンカップを走り終えた時点での勝率は5.16。B1降級も危惧されたが、今は6.51まで上昇した。「悪いエンジンばかり引いていた。これだけ選手をやっていれば悪い時もある。でも、普通に走っていればどうにかなると思っていた」