国立への切符をかけた全国高校サッカー選手権石川県大会の組み合わせ抽選会が4日、行われました。 合同チームを含む37校34チームが全国への切符をかけて戦う今大会。抽選会に先立ち去年、初優勝を飾った金沢学院大附属の石山アレックスキャプテンから、優勝旗とカップが返還されました。 その後、各チームのキャプテンによるくじで、ことしの対戦チームが決まりました。ことしのインター