バンダイスピリッツは、『聖戦士ダンバイン』より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月5日 16時より予約受付開始、2026年3月発送予定。「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」(11,000円)2018年に発売され大好評を博した「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン」に、ダンバインの世界観を色濃く反映した