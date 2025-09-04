2025年9月2日午前、神奈川県を走る相鉄線の座席に座った乗客3人が負傷した。相模鉄道（横浜市）の発表によれば、車両の座席に付着していた液体でけがをしたという。9月4日時点では、同社広報は「現在も調査中」だとしている。8時25分頃に「薬品のにおい」連絡、9時52分に警察に通報相鉄は2日、詳しい状況などを公式サイトで発表した。同社広報への取材や発表によれば、海老名駅7時16分発（横浜駅45分着）の電車に乗った乗客1人から