ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÁõÈ÷¤òÆÈ¼«ÄÉ²Ã9·î4Æü¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥­¥å¥ì¥¤¥Æ¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¸ÂÄê100Âæ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÆüËÜÆÈ¼«ÁõÈ÷ÄÉ²Ã¡ª100Âæ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖÁ´12Ëç¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï6·î¤Ë³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¡Ø¥Ç¥£