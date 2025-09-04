台風15号は5日明け方から朝にかけて高知県に最も接近する見込みです。気象台は、あす朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は、4日午後5時には宮崎市の南東約30キロの海上を1時間に約25キロの速さで北に進んでいるものと推定されます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。高知県には5日明け方から朝にかけて最も接近する見込みで