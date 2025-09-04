ポロ相当の電動ハッチバックフォルクスワーゲンは、2026年に発売予定の小型EVを『IDポロ（ID.Polo）』と命名すると発表した。コンセプトカー『ID.2all』の量産バージョンで、価格は約2万2000ポンド（約440万円）からとなる見込みだ。【画像】車体はポロより若干サイズアップ【フォルクスワーゲンIDポロを詳しく見る】全11枚これは、今後のEVモデルに、馴染みのある名称を使用することを意味する。同ブランドのトーマス・シェーフ