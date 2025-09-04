台風15号は木曜日夜遅くにかけて九州の東海上を北上し、金曜日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東へ進む予想です。今回の台風は、台風から離れた東側でも広範囲に雨雲が広がっているため、金曜日にかけて、各地で長い時間雨が降るおそれがあります。【線状降水帯が発生するおそれ】▼木曜日夜遅くにかけて・宮崎県▼金曜日未明にかけて・大分県▼金曜日昼前にかけて・高知県・徳島県・愛媛県▼木曜日夜のはじめ頃〜金曜日昼過