◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月4日バンテリンD）来日初先発の阪神・ネルソンがナックルと思われるボールで三振を奪った。初回2死、上林への2ストライクからの3球目。外角への131キロの変化球はストライクゾーンながら、梅野がキャッチし損ねた。慌ててボールを拾い、上林にタッチ。三振に倒れた上林は、見たことがない軌道だったのか、首をかしげながら引き揚げた。2回1死のボスラーへの4球目は高めに大きく外れた。