気象台は、午後6時43分に、洪水警報を佐伯市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・佐伯市に発表 4日18:43時点南部では、5日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐伯市□大雨警報・土砂災害5日未明にかけて警戒・浸水5日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】5日未明にかけて警戒■豊後大野市□大雨警報・土砂災害5日