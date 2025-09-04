静岡県警は4日、県内の暴力団事務所を家宅捜索する際に「これから行くので、立ち会いをお願いしたい」と電話で伝え、捜査情報を漏らしたとして、地方公務員法の守秘義務違反の疑いで50代の男性警部補を書類送検した。