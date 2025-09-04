第1日、5アンダーで首位の蝉川泰果＝富士桜CCロピアフジサンケイ・クラシック第1日（4日・山梨県富士桜CC＝7424ヤード、パー70）ツアー通算5勝の蝉川泰果と未勝利の長野泰雅が65をマークして首位発進した。1打差の3位に細野勇策と岡田晃平。67の5位に石川遼、阿久津未来也、永野竜太郎ら8人が並び、前週優勝の小斉平優和は68で13位となった。賞金ランキングトップの生源寺龍憲は71で48位。昨年覇者の平田憲聖は出場していない