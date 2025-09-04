3児の母であるタレントの小倉優子さん（41）が忙しい日々の中、自宅で輝く瞬間を明かしました。“クシの日”の9月4日、髪の毛をケアしながら挑戦し続ける女性を表彰するイベントが開催されました。ワーキングマザー部門を受賞したのは、3人の息子を育てる小倉優子さん。小倉優子さん：髪って年齢が出るっていうじゃないですか。髪は年々、肌と同様に意識するようになって、パサパサの疲れきった感じが出ないように気をつけています