秋の訪れとともに、ダンデライオン・チョコレートから「オータムコレクション2025」が登場しました。シングルオリジン・チョコレートの奥深い魅力を引き立てる限定スイーツが勢揃い。メープル香るクッキーや、深煎り珈琲とコラボした大人味のチョコレート、さらにカフェ限定のモンブランやアフォガードまで、多彩なラインナップは自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴっ